Mejora IEEPO con acciones sin precedente, servicios educativos en internado de Reyes Mantecón

-En 2018, después de 10 años se incrementó en un 33% la partida de alimentación, resultado de un ejercicio de reingeniería financiera realizado por el IEEPO.

Oaxaca de Juárez, Oax., 04 de noviembre de 2021.- Sensible a la situación de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con acciones históricas sin precedentes y una inversión de más de un millón 283 mil pesos, la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) ha mejorado y atendido las solicitudes y necesidades de la Escuela Secundaria Técnica No. 14, Internado Reyes Mantecón, por el bienestar de quienes ahí cursan sus estudios.

Entre los logros más significativos destaca un incremento del 33% por concepto de alimentación, concretado en el año 2018, resultado de un ejercicio de reingeniería financiera realizado por el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, y luego de 10 años en que no se autorizaba, hecho que también benefició a los Centros de Atención Infantil (CAI’s), Centros de Integración Social (CIS), la Escuela Normal Rural de Tamazulapan e internados de Primaria y Secundaria, como es el caso de este plantel.

En el compromiso que ha mostrado el Mandatario Estatal con la educación y el mejoramiento de las condiciones de estudio de las y los estudiantes para el año 2022 se hará efectivo un nuevo incremento del 25% en el presupuesto de alimentación, derivado de la eficiente administración de los recursos humanos y presupuestales, aun cuando no se ha recibido incremento alguno en el presupuesto otorgado por la Federación.

Sobre la atención brindada a la Escuela Secundaria Técnica No. 14, con el fin de fortalecer los servicios educativos que se brindan a la comunidad estudiantil de este plantel, con más de 50 años de funcionamiento en la entidad, por instrucciones del director general del IEEPO y través del ejercicio transparente de los recursos estatales, desde el año 2018 se ha llevado a cabo la dotación gradual de mobiliario, equipo e insumos; además de diferentes servicios como la fumigación, mantenimiento y reparación de vehículos.

Por otra parte, al ser una institución educativa que brinda servicios a adolescentes de escasos recursos económicos y en su mayoría originarios de comunidades indígenas, quienes además de las materias ordinarias asisten a talleres agropecuarios y clases de música, han sido entregados de manera progresiva, en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, lotes de mobiliario, impresoras, proyectores, sillas, computadoras, mesas de trabajo, pizarrones y colchones, entre otros apoyos.

En cuanto a los servicios de mantenimiento, el IEEPO dio atención a la solicitud de reparaciones diversas a los diferentes vehículos con los que cuenta la escuela para su operación, entre ellos un Ford Ranger 2012, Chevrolet 1994 y Mercedes Benz 2005.

Derivado de la comunicación respetuosa entre el Gobierno de México y la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en la entidad la nómina magisterial está garantizada al 100%, por lo cual, se cumple con las obligaciones de pago salarial a trabajadores de la educación, como es el caso de quienes laboran para el Internado Reyes Mantecón.

Ante la solicitud que realizó el Director del Plantel el 25 de octubre pasado para reanudar los servicios educativos suspendidos por la pandemia por COVID-19, el IEEPO evalúa la situación y con el apoyo de los Servicio de Salud de Oaxaca (SSO) dictaminará la posibilidad del regreso de las y los alumnos, con las medidas que se consideren para evitar contagios.

