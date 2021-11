Llaman los SSO a responsabilidad ciudadana ante el COVID-19

-Piden mantener la cautela y medidas preventivas, para evitar el incremento de contagios

-Durante las últimas 24 horas se confirman 107 contagios y cuatro defunciones asociadas a la enfermedad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que este jueves, suman 81 mil 757 notificaciones acumuladas de COVID-19, de los cuales 107 son nuevos casos, estos últimos se ubican en 34 municipios.

Siendo Oaxaca de Juárez el de mayor incidencia, con el 35.5% de los pacientes nuevos, es decir, acumuló en las últimas 24 horas 38 contagios, seguido de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Santa Lucía del Camino con 11 casos respectivamente, Santa Cruz Xoxocotlán cuatro y San Francisco Lachigoló, también la misma cantidad.

Mientras que San Pablo Etla registra tres casos nuevos, Santa Cruz Amilpas, San Agustín de las Juntas, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y San Sebastián Tutla con dos cada uno, por mencionar algunos.

En el panorama general, ya son 60 mil 154 resultados negativos, cinco mil 828 están como sospechosos, en tanto, los pacientes recuperados alcanzaron la cifra de 75 mil 974.

Desafortunadamente al corte de este jueves se notificaron cuatro decesos más, dando un total de cinco mil 481 personas que perdieron la vida tras contraer el virus. Por lo que Valles Centrales contabiliza un total de dos mil 437 decesos, en segundo lugar se ubica el Istmo con mil 187, seguido de la Mixteca con 560, Tuxtepec con 545, Costa con 462 y por último, la Sierra con 290 muertes.

Asimismo, a lo largo de la emergencia sanitaria 11 mil 352 pacientes requirieron atención hospitalaria y 70 mil 405 aislamiento domiciliario, es decir, el 86.1% de las personas que salieron positivas a la patología respiratoria, no presentaron gravedad de la enfermedad.

Por sexo, los datos indican que con 42 mil 552 casos, los hombres siguen siendo la población más afectada por el SARS-CoV-2, en comparación con las mujeres quienes suman 39 mil 205 notificaciones.

Respecto a los pacientes que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, la dependencia indicó que suman 63 municipios con 302 casos activos, de los cuales Valles Centrales ocupa el primer lugar con 200, seguido del Istmo y Tuxtepec con 28 respectivamente, Mixteca con 21, Costa con 20 y la Sierra cinco.

Por distribución geográfica, del global de casos acumulados 49 mil 690 son residentes de Valles Centrales, 11 mil 653 del Istmo, seis mil 293 de la Mixteca, cinco mil 773 de la Costa, cinco mil 477 de Tuxtepec y dos mil 871 de la Sierra.

La dependencia precisó que este 4 de noviembre, seis centros médicos registraron el 100% de saturación, al reportarse el ingreso hospitalario de tres nuevos pacientes, por lo que hay un 32.9% de ocupación en general, es decir, hay 136 camas ocupadas, de las 414 destinadas para atender la pandemia.

La institución, reiteró el llamado al compromiso individual en el autocuidado de la salud, para seguir todas las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, entre las que se encuentran: lavarse constantemente las manos, uso correcto del cubrebocas y mantener la sana distancia.

