La Piragua en el olvido por Noe Ramírez, pide presidente de colonia atender las necesidades de este tradicional barrio

-Señaló que hay denuncias de que los drenajes están colapsados, así también la inseguridad es permanente, además del incumplimiento para la remodelación del parque la Piragua.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Colonia La Piragua Víctor Manuel Hernández Prats, señaló que su colonia se encuentra en el olvido para la actual administración, pues aseguró que hasta el momento no hay obras y la inseguridad está latente, además de los problemas de colapsos de los drenajes que aumenta la molestia de los habitantes, de una de las colonias más tradicionales de Tuxtepec.

Explicó que ha tratado de acercarse al edil Noé Ramírez Chávez para que atienda esta situación, siendo que desde hace tiempo le han solicitado su intervención para que atienda las necesidades de la Piragua, así como atiende otras colonias o comunidades, asegurando que en lo que va de esta administración solo le ha dado una obra que ha sido en el mercado Flores Magón.

Relató el presidente de colonia que en las últimas semanas han aumentado las denuncias sobre los desagües de aguas negras, en los drenajes de la calle reforma así también en las calles Zaragoza y Arista, al grado de que el olor ha sido insoportable y reiteró, que ha sido la insistencia de tratar con el edil pero sin éxito alguno.

Por otro lado aseveró que había un compromiso con Ramírez Chávez para la remodelación del parque la Piragua, sin embargo hasta el momento mencionó que no ha habido respuesta de su parte por lo que lo exhorta a cumplir con sus compromisos, siendo que la política ya terminó y que aun le queda casi 2 meses de Gobierno, para trabajar por Tuxtepec.

En el tema de seguridad manifestó que desde la calle Reforma hasta el mercado Flores Magon, se ha vuelto muy inseguro y a pesar de la presencia policíaca esto no ha sido suficiente para disminuir los delitos que se registran en esa zona, por lo que espera que el presidente por fin tome en cuenta a esta colonia que es la más antigua y la más grande de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario