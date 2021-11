Frente frío número 7 provocará lluvias en parte del estado

-También generará oleaje elevado en aguas del Golfo de Tehuantepec y vientos del “NORTE” en el oriente del Istmo con rachas máximas que pudieran alcanzar los 80 km/h, en especial en el tramo carretero La Venta-La Ventosa.

Oaxaca de Juárez, Oax., 05 de noviembre de 2021.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que el frente frío número 7 se desplazará sobre el sureste del país y más tarde con rumbo a la Península de Yucatán, a medida que siga avanzando seguirá provocando algunas lluvias y lloviznas en la Sierra Norte y Cuenca del Papaloapan, en los límites con el estado de Veracruz y norte del Istmo.

La masa de aire frío que le da impulso aumentará la intensidad de los vientos del “NORTE” en el oriente del Istmo con rachas máximas que pudieran alcanzar los 80 km/h en especial en el tramo carretero La Venta-La Ventosa, así como oleaje elevado en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Adicionalmente, en zonas montañosas se presentarán bancos de niebla muy densos que pudieran reducir la visibilidad horizontal. Finalmente, se ha formado la depresión tropical 18-E del pacífico que se ubica al sur del Salvador y a 600 km. al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, por el momento no representa peligro para las costas nacionales, sin embargo, se mantiene en vigilancia.

En este sentido, el pronóstico para la capital del estado es el registro de frío al amanecer y por la noche, despejado a medio nublado, vientos del norte y posibilidad de lloviznas aisladas. La temperatura máxima será de 27 grados y mínima de 11.

RECOMENDACIONES POR TEMPORADA INVERNAL

* Vestir con ropa gruesa, cubriendo todo el cuerpo (chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes, etc).

*Infórmate a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo.

*Come frutas amarillas ricas en vitamina A y C.

* Al salir de un lugar caliente cúbrete boca y nariz para evitar respirar aire frío.

* Los niños, adultos mayores, enfermos crónicos y personas indigentes son más vulnerables, ten especial atención con ellos y cobíjalos.

* Si quieres utilizar chimeneas, calentadores u hornillos verifica que haya ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, cuida que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

* Selle puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes y salida de calor acumulado en su casa.

* No encienda estufas ni anafres dentro de habitaciones que carezcan de ventilación adecuada ya que pueden generar monóxido de carbono, este es un gas que no se ve ni tiene olor y es altamente nocivo para la salud.

