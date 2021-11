Familia del diputado Gustavo Díaz denuncia hostigamiento de policía de Veracruz

-Los familiares refieren que a casi 24 horas de la detención desconocen el paradero del diputado del PRI y su hijo; exigen su liberación

Redacción TvBus



Tuxtepec, Oax., 5 de noviembre de 2021.- La familia del diputado del PRI en Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, denunció el hostigamiento de la policía de Veracruz, así como desconocer el paradero y situación legal del legislador, quien fue detenido este jueves en Fortín de la Flores por la Policía del Estado de Veracruz.



A través de un comunicado, firmado por la familia Díaz López, se da a conocer que a 21 horas de la aprehensión de Gustavo Díaz desconocen su paradero y su situación legal a pesar de haber sido solicitado a las autoridades encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia del Estado de Veracruz.



Esta situación es igual para el caso de su hijo José Alberto Díaz López, detenido en Tezonapa, Veracruz este jueves, horas antes de la detención de Díaz Sánchez.



“Desde las 18 horas del día jueves 4 de noviembre Araceli López Madrigal esposa del diputado permaneció en el exterior de las instalaciones de la fuerza civil de El Fortín de las Flores, Veracruz a donde acudió junto con su cónyuge a solicitar información sobre pensión de su hijo por lo que el representante popular ingresó a las oficinas, pero ya no se le permitió salir. A partir de ese momento López Madrigal fustigado y amedrentada por los elementos policiacos”, citó el comunicado.



Los familiares y colaboradores exigen la libertad inmediata del diputado y de su hijo, así como que se respeten los derechos humanos y respete el debido proceso y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Por su parte, el diputado local de Oaxaca, Arsenio Mejía García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, continúa en la defensa del legislador por medio de publicaciones en redes sociales.



El diputado también exige que Díaz Sánchez sea presentado y se le permita acceso a un abogado, así como se dé a conocer el delito que se imputa para que pueda defenderse, si así fuera el caso, o pueda quedar en libertad.

