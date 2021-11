Espera CANACO Oaxaca derrama de 70 mdp durante el Buen Fin

-La campaña en la capital se realizará del 10 al 16 de noviembre y participarán más de 100 empresas



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-ServyTur) delegación Oaxaca presentó de manera oficial las actividades que se realizarán durante la campaña del Buen Fin, misma que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y en el que participarán más de 100 empresas locales.

En esta edición número 11 del Buen Fin, los directivos de la CANACO manifestaron que esperan una derrama económica superior a los 70 millones de pesos, así lo manifestó en conferencia de prensa el Presidente del organismo Ernesto Gutiérrez Jiménez.



Refirió que las empresas que quieran participar en la campaña deben ingresar sus datos a la plataforma www.elbuenfin.org, entre los requisitos que deben cumplir es tener activo el buzón tributario, RFC validado y la Opinión de cumplimiento positiva, dijo que espera que haya una buena participación para reactivar la economía de la ciudad.



En la conferencia de prensa también estuvo presente la Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Oaxaca María de Lourdes Santiago Cruz, quien hizo un llamado a la población para que compre sus productos en comercios establecidos y formales, que piden nota o factura para poder hacer válida la garantía de lo que hayan comprado.



Asimismo mencionó que durante la campaña mantendrán un operativo, tanto de manera virtual como presencial, para poder atender las quejas de los consumidores que se puedan presentar en esos días, finalmente dijo que habrá multas a las empresas que hagan “ofertas fantasmas“, dichas multas irán de los 300 mil a los 500 mil pesos.

