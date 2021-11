Diputada electa del Distrito 09, pide unidad en la bancada morenista ante proceso interno

-Señaló que antes de apoyar a cualquier aspirante político, los Legisladores se deben de enfocar en las prioridades de los pueblos por lo cual fueron elegidos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A unos días de tomar el cargo como Diputada Local del Distrito 09 con Sede en Ixtlán de Juárez, Melina Hernández Sosa pide a la bancada morenista la unidad ante el proceso interno que vive el partido para elegir al abanderado, que los representará en las próximas elecciones.

Explicó que los nuevos residentes del Congreso Local, tienen un compromiso con el pueblo, el cual se deben de enfocar antes de involucrarse en actos políticos que ponen en riesgo la unidad, lo que provocaría el divisionismo interno por apoyar a algunos de los aspirantes que buscan contender en el 2022.

Reiteró que para que el proceso de transformación se pueda dar en el estado, se requiere la unión de todos los Diputados de su bancada para formar un solo frente y de esta manera, responderle al pueblo con resultados por la cual fueron elegidos.

Pese a las designaciones de comisiones, declaró que le gustaría continuar en la misma línea de su antecesora, que es la Comisión de los pueblos originarios, sin embargo esta abierta a los cargos encomendados por la LXV Legislatura, donde se busca atender las necesidades de los pueblos Oaxaqueños, que en esta ocasión esperan más de sus Legisladores.

Sentenció Melina Hernández, que ya se está preparando arduamente con la Agenda Legislativa y así como también preparando su plan y equipo de trabajo que lo estarán acompañando en esta Legislatura para que de esta manera, se haga presente el Distrito 09, pero sobre todo el resultado que los 63 municipios han estado esperando al confiar en este proyecto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario