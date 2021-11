Detienen al diputado local Gustavo Díaz, en Veracruz

-La detención del diputado y de su hijo, provocaron una serie de movilizaciones en Cosolapa, Tezonapa y Tuxtepec.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La tarde de este jueves, fue detenido el Diputado Local de Oaxaca Gustavo Díaz Sánchez, mejor conocido como “El Gato”, en las instalaciones de la Delegación de la Fuerza Civil en Fortín de las Flores.

A decir de uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Cosolapa, Lázaro Cruz Bustamante, el diputado ingresó a la oficina de seguridad, para pedir informes sobre la detención de su hijo José Alberto Díaz López, sin embargo no salió

La detención del hijo del diputado, provocó que habitantes de Cosalapa y Tezonapa implementaran una serie de bloqueos en estos municipios, así como quema de llantas para exigir la liberación de jóvenes de Cosolapa detenidos por la Fuerza Civil.

Tras la detención del Diputado local, los bloqueos se extendieron hasta la caseta del Puente Caracol, y aunque posteriormente se retiraron se espera que este viernes se intensifiquen los bloqueos en la zona.

