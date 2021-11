Confirma gobernador de Veracruz detención del diputado oaxaqueño Gustavo Díaz

-Al transcurso de 48 horas se conocerá si el legislador del PRI, y también reelecto, le será imputado un probable delito; Congreso de Oaxaca y PRI hacen mutis.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax., 5 de noviembre de 2021.- La detención oficial del diputado de la 64 Legislatura de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, por autoridades de Veracruz, la confirmó esta mañana el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que este jueves se ejecutaron dos detenciones en fragancia en territorio veracruzano, primero la de José Alberto Díaz López y un joven más por diversos delitos, en Tenozapa, Veracruz y después la de Díaz Sánchez, de quien no ofreció detalles del lugar y forma de la aprehensión.

El gobernador indicó que se respeta la presunción de inocencia y se actuará apegados a la ley, por lo que un juez y la Fiscalía de Veracruz determinarán el delito.

Por lo que Díaz Sánchez se encuentra puesto a disposición y en el transcurso de las próximas horas el fiscal determinará, si así lo considera, llevarlo ante un juez para hacer la imputación de un probable delito. Este proceso tiene como plazo límite 48 horas.

El gobernador explicó en conferencia la vecindad entre los municipios de Cosolapa Oaxaca y Tenozapa Veracruz, zona en la que algunas personas delinquen de un lado a otro, pero aseguró que lo delitos se cometieron en su estado, donde “la ley se aplica parejo”.

LOS HECHOS

Este jueves por la tarde empleados del ayuntamiento de Cosolapa, de donde es originario el diputado del PRI, en compañía de familiares dieron a conocer la detención de Díaz Sánchez en las oficinas de la Fuerza Civil en Fortín, Veracruz.

El diputado habría acudido al lugar a preguntar sobre la detención de su hijo, José Alberto Díaz López, ocurrida horas antes por parte de la Fuerza Civil en el municipio vecino de Tezonapa, Veracruz. Pero no salió del sitio, acusaron los conocidos del diputado en un video grabado afuera de esas instalaciones, por lo que denunciaron retención arbitraria.

Mientras que otras versiones indican que fue detenido en flagrancia con un arma de uso exclusivo del ejército, por parte de la Policía Estatal de Veracruz.

En el caso del hijo del diputado se especuló de una detención forzada e ilegal, y hasta de un secuestro de las autoridades, y desconocer el paradero de los jóvenes.

Tras las detenciones, se desataron una serie de protestas en Cosolapa, Tezonapa y Tuxtepec, que implicó bloqueos, quema de llantas y toma de casetas de peaje entre Oaxaca y Veracruz.

