Colonos niegan que exista acuerdo con Gobierno de Oaxaca, sobre obra de Símbolos Patrios

-Señalaron que no fueron tomados en cuenta para las mesas de diálogo que se llevaron a cabo.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de vecinos de las colonias Reforma Agraria, Candiani y Alemán, manifestaron no tener ningún tipo de acuerdo con el Gobierno del Estado para que se continúe la obra de ampliación en la avenida Símbolos Patrios, este pronunciamiento lo hicieron frente al ex convento de Santo Domingo, en el centro histórico de la ciudad capital.

Los vecinos comentaron que no fueron incluidos en las mesas de diálogo, en las que les presentarían el proyecto de la obra, además negaron que hayan firmado algún convenio con la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y mucho menos que exista un Consejo Consultivo en materia ambiental.

Agregaron que no hay ningún acercamiento con las dependencias del Gobierno del Estado para que se continúe con los trabajos y mucho menos con el derribo de mil 500 árboles, tanto que están dispuestos a defender el arbolado, pues catalogan a esta obra como un ecocidio.

En el lugar se encontraba Markoa Vázquez, quien se mantiene en huelga de hambre frente a Santo Domingo, en su intervención comentó que continúan las demandas de ampara ante las instancias correspondientes, para que no se derriben los árboles que se ubican sobre la avenida Símbolos Patrios.

