Ambulantes desafían a la autoridad y siguen con venta de pirotecnia

-Las autoridades locales de Tuxtepec han emitido recomendaciones sobre la prohibición de la venta y consumo de pirotecnia, sin embargo, se siguen vendiendo.

Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. – Comerciantes del centro de Tuxtepec, principalmente los vendedores en la vía pública, han hecho oídos sordos a la prohibición de la venta de pirotecnia, realizada por las autoridades locales.



Pese a los constantes llamados por parte de la Dirección de Comercio y Protección Civil sobre esta actividad, considerada como ilegal además de peligrosa, los puestos en las principales calles del centro de la ciudad siguen con esta venta.



Ni el lamentable hecho de diciembre de 2015 ha cambiado esta situación. En aquella fecha la venta de pirotecnia en un puesto ambulante en la calle de Matamoros provocó una desgracia al incendiarse, lo que resultó en al menos 20 puestos incendiados.



En un recorrido por el centro de Tuxtepec se constató que varios locales informales exhiben sin ningún temor estos productos, mientras algunos más los mantienen de una forma las ocultos, o en menor medida los mantienen exhibidos.



Pero para controlar esta situación, y a pesar de ser un desacato, el gobierno municipal se ha mostrado blando en tomar medidas más severas para controlar su venta, pues los operativos son competencia de las autoridades federales de seguridad.



Esto ha permitido que de manera temeraria los comerciantes reten a las autoridades y sigan haciendo caso omiso tanto de las recomendaciones como de las restricciones que infringen la ley, ya que además no hay siquiera un solo recorrido de supervisión para verificar que no se realicen estas prácticas.

FOTO: Ilustrativa

