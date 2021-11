Unidad y lucha lleva progreso a la colonia Antorcha Popular en Huajuapan de León

-Se adoquinó la calle Maximino de la Cruz con una inversión de 747 mil pesos del ramo general 33 fondo 3



Jorge Acevedo



Huajuapan de León, Oaxaca.- Vecinos de la colonia “Antorcha Popular” del municipio de Huajuapan de León, vieron logrados sus sueños, ya que ellos gestionaron el adoquinamiento de 61 metros lineales para la calle Maximino de la Cruz, con la cual se beneficiarán a las familias que viven en ese lugar, ya que no caminarán nuevamente entre tierra y lodo.



Al evento inaugural asistió la Presidenta Municipal Juanita Arcelia Cruz Cruz, el líder del antorchismo en la región mixteca César Hernández Olivera, el representante de la colonia Bonifacio Cruz San Juan, así como integrantes del cabildo, representantes de la colonias y vecinos de la colonia Antorcha Popular.



En su participación Hernández Olivera manifestó la necesidad de que la ciudadanía se organice y sumen esfuerzos, mismos que el Gobierno Federal ha querido suprimir mediante mensajes que incitan a la división, por ello y ante el complicado panorama actual, “hoy más que nunca se requieren sociedades organizadas que velen por el progreso y bienestar colectivo” afirmó.



Por su parte la edil destacó la capacidad de la organización vecinal en la colonia Antorcha Popular, lo cual hizo posible tres obras de suma importancia durante el trienio, asimismo felicitó a los vecinos y a la dirigencia antorchista por su proyecto progresista, que hoy permite que los vecino tengan una mejor calidad de vida.



Fue así, como colonos, autoridades y la dirigencia de Antorcha, festejaron con consignas un logro más para el municipio, partiendo con un recorrido en dirección a la unidad deportiva Miguel Cruz José, donde se realizó un evento cultural con la participación de bailes folklóricos que estuvieron a cargo del grupo cultural antorchista, quienes presentaron “Boda Tepextlinteca y espectáculo Mixteco”.



Finalmente, el dirigente antorchista en la región Mixteca, enfatizó que, “la obra tuvo una inversión final de $747,241.31, gestionados del ramo general 33, fondo 3, con lo que se demuestra una vez más, que el papel de Antorcha consiste en organizar a la ciudadanía, encauzar sus demandas y luchar para que se atiendan, cuestión que se aleja de las calumnias de ser “intermediaria”, pues así se ve reflejado con la obra materializada que quedará al servicio de los vecinos y quienes transiten ahí.

