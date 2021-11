Tras regresar al semáforo verde, reabrirán comercios en Matías Romero

-Esto con la finalidad de reactivar la economía del municipio

Aylin Valdivia

El H. Ayuntamiento de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, tras pasar a semáforo epidemiológico verde en el Estado, informó que para reactivar la economía de este municipio se realizará la reapertura del comercio.

Mediante un comunicado, informaron a los comerciantes establecidos formales e informales, que a partir de este jueves 4 de noviembre, los comercios y todos los lugares similares que presten servicios a fines, regresan a su horario habitual de actividades.

De igual manera, indicaron que esto se realizará contando con las medidas sanitarias establecidas por las Secretarías de Salud Federal y Estatal, como son el uso de cubrebocas dentro y fuera de los comercios, así como la sana distancia y la aplicación de gel antibacterial.

Finalmente, las autoridades municipales piden a la población en general no bajar la guardia, esto para evitar más casos de covid en este municipio.

Cabe mencionar, que hasta el pasado miércoles lo Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), contabilizaron 358 casos confirmados de covid en el municipio, 58 defunciones y 1 caso activo.

