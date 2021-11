Sesionará Cabildo de Jacatepec este jueves, para elegir suplente de Víctor Raúl quien se integra a la LXV Legislatura

-Asegura el aun edil, que espera que sea una persona que maneje con responsabilidad la administración, además de que se encargará del Tercer Informe y de la entrega recepción a la próxima administración.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A unos días de tomar el cargo como Diputado Local del Distrito 03 y como coordinador de la Bancada Perredista en el congreso local de Oaxaca, el aun edil de Santa María Jacatepec Víctor Raúl Hernández López, anunció que será este jueves 4 de Noviembre cuando sesione el Cabildo donde anunciará su renuncia al cargo como presidente municipal de ese lugar, así también se nombrará al próximo encargado del Despacho en lo que resta de esta administración.

Aunque no adelantó nombres del posible sucesor, dijo el edil que será el propio Cabildo quien lo decida tal y como lo marca la Ley Orgánica Municipal, por lo que espera que sea alguien comprometido y que logre terminar y aplicar los recursos de manera responsable, para el bien de esta administración que termina el último día de diciembre.

Dijo que el que salga elegido tendrá la obligación de presentar las cuentas claras, así también de realizar el tercer informe de actividades de lo que se ha hecho en este último ejercicio, por lo que espera tener estos días para hacer la entrega de mando antes de integrarse a la LXV Legislatura del Congreso del Estado.

En lo que respecta a la toma de posesión el próximo 13 de Noviembre, señaló Hernández López que ya está preparando su agenda Legislativa en coordinación con los otros representantes del Sol Azteca en relación de los foros de participación ciudadana realizados en diferentes regiones de Oaxaca, por lo que explicó que dependiendo del resultado se enfocará en esta Agenda para poder crear un parlamento abierto, en donde la ciudadanía es la prioridad dentro de su proyecto de trabajo.

De esta manera, aseguró que busca concluir su administración con cuentas claras y esperando que de la misma manera el presidente interino lleve a cabo con la misma transparencia la entrega recepción tal y como lo marca Ley a la próxima administración, que asumirá el cargo en el 2022.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario