Registran los SSO 308 casos activos de COVID-19 y cinco hospitales al 100% de su capacidad

-Hay un acumulado de 81 mil 650 casos confirmados y 5 mil 477 decesos

-La ocupación hospitalaria global es del 31.4%

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de noviembre de 2021.- En el reporte técnico diario de este miércoles los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que se contabilizan 308 casos activos de la enfermedad de COVID-19 en 65 municipios y cinco hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

En este sentido, Valles Centrales registra 204 casos de personas que cursan con la enfermedad respiratoria en fase activa, lo que significa, que pueden contagiar a otras más; seguido de Tuxtepec con 31, Istmo 30, Costa 21, Mixteca 17 y Sierra cinco.

Ante ello, el llamado de la institución es a no bajar la guardia, si queremos transitar paulatinamente a la nueva normalidad, es fundamental seguir usando el cubrebocas de forma correcta, mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse gel a base de alcohol al 70%.

Y es que este 3 de noviembre, se contabilizan 19 casos nuevos y cinco defunciones, que hacen un acumulado de 81 mil 650 casos confirmados y cinco mil 477 decesos, 75 mil 865 personas se han recuperado del SARS-CoV-2 y hay cinco mil 835 casos sospechosos.

En relación al acumulado por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 49 mil 612 casos confirmados y dos mil 436 defunciones, Istmo 11 mil 651 casos confirmados y mil 186 decesos, Tuxtepec cinco mil 477 casos confirmados y 544 muertes, Costa cinco mil 769 casos confirmados y 462 defunciones, Mixteca seis mil 275 casos confirmados y 559 decesos, Sierra dos mil 866 casos confirmados y 290 muertes.

Los 19 casos nuevos, se ubican en ocho municipios siendo los principales, Oaxaca de Juárez con 10, Santa María Atzompa y Santa María Huatulco, dos cada uno; Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Loma Bonita, Unión Hidalgo y Villa de Zaachila, un caso cada uno.

En relación al personal del Sector Salud que se ha contagiado, este día se contabilizan seis mil 615, de los cuales mil 895 son de la rama médica, dos mil 476 personal de enfermería y dos mil 244 de otras áreas.

De las cinco mil 477 defunciones, tres mil 487 son hombres y mil 990 mujeres; por grupo de edad, el de 65 y más años contabiliza dos mil 541 decesos, seguido de 50 a 59 con mil 164, de 60 a 64 con 754 y de 25 a 44 con 579. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Este miércoles, cinco hospitales se encuentran al 100% de ocupación, y en las últimas 24 horas se notificó el ingreso de nueve personas a la red hospitalaria para un total de 130 pacientes hospitalizados y se encuentran disponibles 284 camas. Cabe destacar que Tuxtepec registra el 44.1% de ocupación, seguido de la Costa con 33.3%, Valles Centrales 31.8%, Istmo 30.6% y Mixteca 28.6%.

Cabe recordar que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como los hospitales general de zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, ante cualquier emergencia pueden marcar al 911.

