PRI va por la Alianza en Oaxaca: EPM

-El dirigente estatal del PRI en Oaxaca, respalda al panismo oaxaqueño y sostiene que la Alianza PRI, PAN, PRD es garantía de triunfo.

Oaxaca, Oax.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Eviel Pérez Magaña, sostuvo que es respetuoso de las opiniones de los actores políticos pero para el PRI, es una gran oportunidad que tenemos al construir la alianza para poder ganar.

Entrevistado en el marco de la entrega de la Constancia de Asignación como diputado Plurinominal al ex dirigente Eduardo Rojas Zavaleta en la sede del IEEPCO, el líder estatal del PRI puntualizó: “le apostamos al triunfo y eso es lo que estamos construyendo”.

“Esto que está sucediendo aquí en el IEEPCO es un paso más, para poder enfrentar con la contundencia que se requiere el año próximo, la elección a gobernador”.

Sin caer en polémica, el dirigente priísta enfatizó que respeta pero no comparte la opinión del dirigente nacional del Partido Acción Nacional Marko Cortés y “ve todo lo contrario con una gran posibilidad en la alianza; si él no ve fuerza en su partido, es una cuestión que yo respeto, yo si veo fortaleza en el PRI, en el PAN y en el PRD y en la posibilidad de otros partidos y en la posibilidad de una gran alianza que pueda cambiar la historia del país”.

Eviel Pérez Magaña aseguró que ya se ha sentado con líderes de otros partidos políticos para la construcción de dicha alianza y adelantó que están trabajando en la elección de un candidato que posiblemente esté el próximo mes de diciembre.

