Premian a ganadores de la Cuarta Bienal Internacional de Cartel de Oaxaca

-El tema central fue el agua, cada uno de los participantes expresó en sus trabajos la importancia del cuidado de este recurso natural.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves fueron presentados los ganadores de la Cuarta Bienal Internacional de Cartel de Oaxaca, el tema central para la elaboración de los carteles fue el agua, en la cual se basaron los concursantes para realizar sus trabajos, la entrega se llevó a cabo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

El primer lugar fue para Elmer Sosa con su obra titulada “Watters”, el mensaje que transmitió con su trabajo es que si no se cuida el agua, la humanidad está en riesgo de morir, sobre todo porque el cambio climático y la contaminación de ríos y arroyos ha sido considerable en las últimas décadas y nada se ha hecho para revertir esta situación.

El segundo lugar se lo dieron a María Carolina Espinoza Zepeda, quien tituló su obra con el nombre de “Personas”, en ella dijo, tomó como dato que el 2.5 por ciento del agua del planea es dulce y que esta cantidad no es suficiente para los más de 7 mil millones de personas que habitan en planeta.

Emmanuel Tanús fue galardonado con el tercer lugar, en su participación mencionó que su obra tiene el objetivo de hacer conciencia en la población sobre el cuidado del agua, que cada día escasea más y que para revertir esta situación es necesario retomar algunos elementos desde otra perspectiva, que ayude al cuidado y preservación de este recurso natural.

Los ganadores de la Cuarta Bienal Internacional de Cartel de Oaxaca, dijeron que esto es un legado del maestro Francisco Toledo, ya que él siempre se preocupó en darle importancia a diversos temas como el cuidado del medio ambiente, por ello dijeron sentirse honrados al haber ganado.

