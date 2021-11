Por trabajar en números rojos, “viable cerrar rastro TIF” en Tuxtepec: Jefe del Rastro

-Actualmente está trabajando en un 40% de su capacidad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el año 2016 se inauguró el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) en el municipio de Tuxtepec, el único en su tipo en el estado, sin embargo en estos cinco años no ha logrado trabajar al 100%, al contrario están trabajando en número rojos, por lo que a decir del Jefe del Rastro TIF Jesús Pérez, es mejor cerrarlo.

Lo más viable es, “cerrarlo, cerrarlo porque es mucho el gasto”, y es que al decir que están en números rojos es porque el mantenimiento y el pago de la nomina, así como la luz son gastos de alrededor de 250 mil pesos mensuales y solo ingresan unos 50 mil pesos, por la matanza del ganado vacuno, porque porcino no están sacrificando.

Actualmente este rastro TIF está trabajando en un 40%, logrando sacrificar a tan solo unos 210 animales al mes, a pesar de que la capacidad es para 100 canales diarios es decir 50 animales diarios, sin embargo esperan que en el mes de noviembre y diciembre, la matanza empiece a aumentar con el circular de dinero y con la llegada de las fiestas, por lo que esperan que al mes se sacrifiquen unos 280 animales en promedio.

Aunque desde que se inauguró se habló de diversos proyectos para reactivarlo al 100% y beneficiara a ganaderos de la región, la pandemia detuvo las diversos gestiones y ahora quedará en manos de la nueva administración.

La construcción de este rastro TIF en donde se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos, provocó la división entre los tablajeros, algunos optaron por quedarse en el conocido rastro de Aldama, que actualmente tienen una matanza de 550 animales al mes además de que también sacrifican cerdos, lo que no hacen en el rastro Tipo Inspección Federal.

