Ola de quejas contra Noé Ramírez; “Estas dejando Tuxtepec hecho porquería”

-Vecinos inconformes de la colonia El Castillo denuncian la mala administración del edil, quien los ha privado del vital líquido y por permitir un centro de la ciudad en ruinas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Cansados de suplicar por el derecho al agua, vecinos de la colonia El Castillo, se movilizaron para bloquear el bulevar Benito Juárez en Tuxtepec, como medida de presión para que el gobierno municipal que encabeza Noé Ramírez Chávez de solución al problema.

Antes del mediodía, la vialidad más transitada de la ciudad y que forma parte de la carretera federal 175 Tuxtepec-Oaxaca, fue interrumpida; los tráileres, de manera específica, quedaron varados por varias horas.

“Estas dejando Tuxtepec hecho porquería, avenidas destruidas y colonias sin agua, ya basta presidente de mierda”, es la leyenda de uno de los carteles de inconformidad que los vecinos portaron durante esta protesta, la cual, no ha sido la única contra la administración actual por esta situación, pero sí la más radical, pues dos semanas sin agua, es suficiente para despertar la molestia de los habitantes.

Y es que, en decenas de ocasiones, habitantes de distintas colonias de la ciudad han manifestado a través de redes sociales su molestia por la falta de agua, la falta de recolección de basura, de inseguridad y hasta por permitir una mala organización en la obra de la red de agua potable que mantiene a diversas calles destrozadas y un centro de la ciudad casi intransitable.

Pues, aunque la obra es por parte del gobierno del estado, la autoridad municipal es quien da el visto bueno a la intervención de las calles, sin considerar antes las afectaciones que una mala organización puede traer para el comercio y la población en general.

En la protesta de este jueves, los colonos de El Castillo justificaron su movilización en que el edil Noé Ramírez Chávez no busca darles soluciones y que solo, se entiende con sus conocidos.

Uno de los colonos al frente, y quien se identificó como Jorge Alan Canche, señaló que la principal molestia es que la tardanza en resolver el problema es porque les quieran “ver la cara”, además de engañar a los colonos con enviarles pipas de agua mientras se reestablecía el servicio, cuando no les enviaron ni una sola.

Para rematar, los vecinos también destacaron que a Ramírez Chávez ya poco le importa solucionar los problemas porque ya “va de salida”, mientras que está más concentrado en su vida política y ahora, a tratar de acomodarse en Morena.

Por su parte, el Director de Agua Potable del ayuntamiento de Tuxtepec Carlos Camarillo, aseguró que el bloqueo tuvo tintes políticos, pues no es toda la colonia, y en el trascurso del día el servicio se restablecería.

Explicó que el problema con el pozo La Granada, se presentó el pasado jueves, y se constató en que el motor tiende a amarrarse cada cierto tiempo, por lo que decidieron cambiarlo, además de darle un trabajo de limpieza al pozo, sin embargo aunque se pidió el equipo el pasado viernes por el puente, llegó hasta apenas este jueves temprano y aseguró que se ha estado abasteciendo de pipas durante estos días.

