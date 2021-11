Incrementa venta de celulares falsos, para entregar en asaltos

Debido a la crisis de inseguridad que los usuarios del transporte público viven día con día, surgió un negocio en el que se comercializan celulares falsos con el fin de ser entregados durante los asaltos.

En redes sociales se compartió la imagen de un local de la Ciudad de México que pone en venta celulares “fake” o “dummies” y que lleva la leyenda: “¡Para asaltos en transporte! ¡No te arriesgues!”.

Estos dispositivos no sirven para navegar en redes sociales o para hacer llamadas, pues en la mayoría de los casos se trata sólo de las carcasas de los celulares, los cuales simulan ser teléfonos inteligentes reales para entregarlos a los delincuentes en caso de un asalto.

Este tipo de celulares “fake” también se venden a través de internet, por medio de sitios como Marketplace o Mercado Libre y sus precios van de los 50 pesos a los 200 pesos, de acuerdo con el tipo de modelo seleccionado.

Existen imitaciones de teléfonos que van desde los más sencillos hasta réplicas de modelos costosos como Apple. Los vendedores aseguran que el peso de los dispositivos es similar a los teléfonos reales para dar una mayor sensación de realismo.

“Justamente es lo que se ofrece, me encantó tanto que cuando intentaron robarme mi celular, éste pasó por ser el bueno jajaja y se llevaron uno que literalmente es un juguete”, comentó uno de los compradores en el sitio de comercio.

La mayor proporción de robos en transporte público se concentran en 13 municipios del Estado de México, la mayoría de ellos colindantes o próximos a la Ciudad de México, señala el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, organizaciones como México Evalúa, han indicado que el número de asaltos en realidad podría ser mucho más alto, ya que en muchas ocasiones la gente decide no denunciar.



