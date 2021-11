Huehuentones, ya son patrimonio cultural del pueblo de Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de noviembre de 2021.- La LXIV Legislatura del Congreso del Estado declaró a los “Huehuentones” de la región Cañada, como patrimonio cultural intangible de Oaxaca.

En sesión de Periodo Extraordinario de fecha 23 de octubre, el Parlamento Local avaló el decreto de declaratoria, con el objetivo de reconocer esta expresión cultural practicada por el pueblo mazateco.

Los Huehuentones, es una celebración realizada durante los días previos y posteriores al Día de Muertos, en la cual, personas usan máscaras y atuendos con apariencia de personas de la tercera edad, y con instrumentos musicales entonan melodías y canciones en lengua materna.

La ceremonia es un acto que reconcilia a los vivos con sus parientes difuntos, establece la paz entre las familias, recayendo en esto la importancia de la misma.

Con esta declaratoria, el Poder Legislativo contribuye a la promoción del respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, además de la restauración, recuperación, salvaguarda, conservación y preservación del patrimonio cultural.

El decreto fue propuesto por la diputada Elisa Zepeda Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y dictaminado por la Comisión Permanente de Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte de la Legislatura.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario