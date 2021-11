Hay compromiso de recabar más de 3 millones de firmas para revocación de mandato afirmó Armando Contreras Castillo

-También existe el compromiso de los partidos aliados a MORENA a superar el 40 por ciento de votos el próximo 27 de marzo



Jorge Acevedo



Ciudad de México.- Los diputados de los tres partidos acordaron trabajar intensamente para lograr al 15 de diciembre las más de 3 millones de firmas requeridas para hacer posible que el 27 de marzo próximo se realice la consulta en casillas que se colocarán en todo el país, además de comprometerse a lograr la meta de superar el 40% de votos del padrón nacional y con esto lo principal ratificar el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



El Diputado Armando Contreras Castillo informó que en una reunión que tuvieron los 277 Diputados Federales de la coalición JUNTOS HACEMOS HISTORIA que integran los partidos MORENA, PVEM y PT, se analizó y complementó la información de los tres temas de coyuntura más importantes del periodo ordinario de sesiones que comprende de septiembre-diciembre, cumplir la ley de revocación de mandato, procesar la reforma eléctrica y aprobar el presupuesto nacional para 2022.



Manifestó que a la luz del proceso privatizador que se viene dando de la industria eléctrica nacional, tanto que de continuar así en el 2029, la CFE solo tendrá el control del 16% del mercado y las compañías privadas el 84% lo que equivaldría a la desaparición de la empresa paraestatal, los dueños de las inversiones particulares tienen ganancias increíbles con solo 44 mil millones de pesos de inversión, usando la infraestructura de la CFE que vale 7.6 billones de pesos.



Señaló que este monto equivalente al presupuesto de todo el país en un año, por lo que quieren apropiarse de lo que es de todos los mexicanos, ante este escenario, los Diputados acordaron realizar todos los ejercicios informativos al pueblo para que esta iniciativa sea pronto ley y salvar así la electricidad como propiedad del pueblo de México.



También respaldarán al 100% el presupuesto planteado y acordado con el gobierno federal, para lo cual solo se necesitan 251 votos, el legislador informó que escucharán y debatirán con la oposición para recalcarles que no regresarán sus privilegios y que los fondos públicos se destinarán para solventar las necesidades de la población nacional y que una a una de sus reservas tendrán respuestas contundentes y que los mexicanos sabrán quien quiere el bienestar de todos y quienes quieren servirse de los recursos que son del pueblo de México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario