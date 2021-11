El bloqueo por la falta de agua, es político: Director de Agua potable en Tuxtepec

-Dijo que el servicio de agua se va a restablecer este jueves.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el bloqueo a la altura del crucero del IMSS por habitantes de la Colonia El Castillo, el Director de Agua Potable del ayuntamiento de Tuxtepec Carlos Camarillo, aseguró que este jueves se va a restablecer el servicio de agua potable y que este bloqueo, tiene tintes políticos.

Entrevistado por este medio de comunicación en torno a este problema con el Pozo, dijo que este jueves por la tarde noche va a quedar el servicio, y esto ya lo sabían los habitantes de las colonias afectadas, además aseguró que el Presidente de la Colonia El Castillo, es el que se ha encargado de la distribución de las pipas.

Señaló “la manifestación es a cargo de Lupe Santos”, “no es la colonia en sí, es un tema político”, agregó que hay afectados en las colonias La Grajales y la Oaxaca, pero solo los habitantes de la cuadra en donde vive la ex candidata a la diputación local Guadalupe Santos, son los que se están manifestando.

Explicó que el problema con el pozo La Granada, se presentó el pasado jueves, y se constató que el motor tiende a amarrarse cada cierto tiempo, por lo que decidieron cambiarlo, además de darle un trabajo de limpieza al pozo, sin embargo aunque se pidió el equipo el pasado viernes por el puente, llegó hasta apenas este jueves temprano.

Sin embargo, aseguró el funcionario municipal que se ha estado abasteciendo de pipas durante estos días, y al momento es el único pozo que presentó problemas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario