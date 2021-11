Denuncian en redes levantón de hijo y retención del Diputado de Oaxaca, Gustavo Díaz

-Señalan que el legislador fía a preguntar por su hijo a las instalaciones de la fuerza civil y no lo dejan salir.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Durante la tarde de este jueves comenzó a circular en grupos de WhatsApp información relacionada con la desaparición de José Alberto Díaz alias “el pelón”, quien es hijo del Diputado Local del PRI Gustavo Díaz Sánchez y otros jóvenes, el levantón, de acuerdo a los primeros reportes, fue por parte de elementos de la Fuerza Civil del estado de Veracruz.

Al darse a conocer esta información, el legislador se trasladó a las oficinas de la corporación en el municipio de Fortín de las Flores, sin embargo en una transmisión en vivo realizada desde la cuenta de Gustavo Díaz Sánchez, narran que el Diputado priísta entró a las oficinas y no lo dejan salir, hasta el momento se reporta en redes sociales que tanto el Diputado como su hijo están incomunicados.

Además refieren que las autoridades no le permiten retirarse a la esposa del Diputado y a uno de sus colaboradores, incluso señalan que no les dicen los motivos por los cuáles no los dejar irse, aún cuando afirman estar en la vía pública, en el video comentan que al no tener información, decidieron hacer la transmisión para darlo a conocer a la opinión pública, ya que señalan no han cometido ningún delito.

Mientras tanto en Tuxtepec un grupo de personas llegaron a la caseta del puente caracol, estas personas son originarias del municipio de Cosopala, lugar de origen del diputado y de su hijo, además dicho municipio colinda con el de Tezonapa del estado de Veracruz, lo que piden loa manifestantes es la aparición con vida de los jóvenes y la liberación del diputado, las personas que llegaron iban armados con palos y machetes.

Estas personas aseguraron que no liberaran el paso de la caseta de cobro por la carretera federal 175 hasta que se presente con vida a estos jóvenes, además de que amenazaron con incrementar las movilizaciones en la región de la Cuenca del Papaloapan y bloquear otros accesos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario