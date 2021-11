Con acciones que salvaguardan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el IEEPO previene y atiende violencia escolar

-Su titular, Francisco Ángel Villarreal, impulsa el trabajo coordinado con la DDHPO para el resguardo de las garantías de los escolares oaxaqueños

-Como resultado, se logró la disminución de las quejas en el tema de violencia escolar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de noviembre de 2021.- Para salvaguardar y proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, a través de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos, realiza acciones de atención y seguimiento a presuntas quejas en las que se vulneran las garantías de los menores de edad en las escuelas de educación básica de la entidad.

Mediante estrategias de resolución de conflicto, mediación y seguimiento estratégico se ha logrado establecer una vinculación efectiva e inmediata entre el IEEPO con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), instancia que tutela los derechos humanos en la entidad y con la que se establecen los mecanismos para tramitar y dar atención a cada una de las quejas derivadas por posibles violaciones de las garantías de la niñez y la adolescencia.

La directora para la Atención de los Derechos Humanos del IEEPO, Marlene Aldeco Reyes, destacó que el Director General del IEEPO, impulsa este trabajo coordinado con la Defensoría y las diferentes áreas del propio Instituto, principalmente con los niveles educativos, el cual ha tenido como resultado la disminución de las quejas en el tema de violencia escolar.

En dicho sentido, a partir del año 2017, se habían presentado 92 quejas por violencia escolar; mientras que en los años subsecuentes había un número de 83, 89, 22 y 4 quejas en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 respectivamente. Cabe destacar que un factor principal es el hecho de que no hay actividades presenciales, sin embargo, también se debe a que poco a poco se ha avanzado en una cultura de respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Señaló que el trabajo que se ha realizado en materia de capacitación y formación en los temas de derechos humanos vinculado a la prevención de la violencia escolar ha tenido un impacto favorable, ahora el personal educativo cuenta con materiales y herramientas para la actuación como son los manuales en materia de Discriminación, Violencia Escolar, Violencia Sexual y Portación de Armas y Drogas, así como la atención a población infantil migrante y en situación de trabajo infantil.

Lo anterior contribuye a que las comunidades educativas, en cualquier contexto, puedan prevenir y atender los casos de violencia que se puedan presentar, con la finalidad de hacerlas más fuertes y mejor organizadas para que la niñez y la adolescencia ejerza plenamente su derecho a la educación en un clima de paz y seguridad, tal y como lo establece el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

