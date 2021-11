Bloquean habitantes de Cosolapa la caseta del puente Caracol en Tuxtepec

-Con palos y machetes se apoderaron de la caseta de cobro por la supuesta detención de dos jóvenes en Tezonapa por parte de la Fuerza Civil de Veracruz; también por la tarde se manifestaron en Cosolapa en límites con el estado vecino.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Un grupo de habitantes originarios de Cosolapa, arribaron hasta la caseta del puente Caracol, en Tuxtepec, para tomar la caseta de peaje que comunica al estado de Oaxaca y Veracruz para manifestarse por la supuesta detención de dos jóvenes.

Con palos y machetes, los habitantes originarios de dicho municipio al norte de Oaxaca, dejaron en claro que no permitirán el paso a nadie por este acceso.

La presencia de estas personas en los límites de Veracruz y Oaxaca está relacionada con la presunta detención forzada de dos jóvenes cosolopeños, por parte de la Fuerza Civil la tarde de este jueves, presuntamente uno de ellos, es hijo del diputado local del PRI, Gustavo Díaz Sánchez.

Los habitantes piden la intervención de las autoridades correspondientes para esclarecer el caso, pues hasta el momento desconocen el paradero de los jóvenes y los motivos de la detención forzada.

Así mismo, se han registrado bloqueos y barricadas en estos bloqueos en límites de los municipios de Cosolapa, Oaxaca y Tezonapa, Veracruz.

Estas personas aseguraron que no liberaran el paso de la caseta de cobro por la carretera federal 175 hasta que se presente con vida a estos jóvenes, además de que amenazaron con incrementar las movilizaciones en la región de la Cuenca del Papaloapan y bloquear otros accesos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario