Arranca vacunación contra la Influenza en Oaxaca

-Piden a quienes fueron vacunados contra el Covid, esperar un mes para vacunarse contra la Influenza.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está aplicando vacunas contra la influenza en el jardín Conzatti de la ciudad de Oaxaca, la campaña de vacunación inició el miércoles 3 de noviembre y tiene como objetivo proteger a la población de esta enfermedad.

El personal que está aplicando las dosis, piden a las personas que recibieron la vacuna contra el Covid, que deben esperar por lo menos un mes después de haber recibido el biológico, para aplicarse la vacuna contra la influenza, esto para prevenir alguna reacción en el paciente, pese a que el SubSecretario de Salud Hugo López-Gattel dijo que no había problema en aplicarse ambas vacunas.

Otras vacunas que se están aplicando son contra el Neumococo, la Hexavalente y Rotavirus, también están dando suero y vitaminas para los menores de edad, el horario de atención de los módulos será de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes hasta el 22 de noviembre, esto dentro de la primera fase, ya que la campaña de vacunación abarca hasta el 31 de marzo de 2022.

Las vacunas contra la influenza estarán en 746 centros de salud, 19 hospitales comunitarios, 14 hospitales generales y se habilitarán 134 brigadas móviles para dar cobertura a todo el estado de Oaxaca, en total se tiene contemplado aplicar más de 32 millones de dosis contra la Influenza en el territorio nacional.

