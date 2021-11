Aplican segunda dosis de vacuna AstraZéneca en Oaxaca

-Este 4 y 5 de noviembre corresponde a personas de 30 a 39 años, el 8,9 y 10 al grupo de 18 a 29 años.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves se dio inicio a la segunda jornada de vacunación contra el Covid en la ciudad capital, en esta campaña se está aplicando la segunda dosis del biológico de AstraZeneca a personas de 30 a 39 años de edad, los puntos son el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), el Gimnasio de la UABJO y el hospital militar de Ixcotel.

Como suele suceder en las jornadas de vacunación, desde que dio a conocer el lugar y fecha de aplicación, cientos de personas asistieron a las sedes para apartar lugar y ser de los primeros en recibir la vacuna, a pesar de que se ha dicho que no es necesario hacer filas, la vacunación se está llevando de manera ágil en cada una de las sedes.

Este 4 y 5 de noviembre se aplicará al grupo de personas de 30 a 39 años de edad, mientras que los días 8, 9 y 10 de noviembre le corresponderá a quienes tengan de 18 a 29 años, es importante mencionar que aún cuando se dio a conocer esta información, en la fila había personas formadas a las que no les corresponde la aplicación de la vacuna.

