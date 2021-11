Recibe Lalo Rojas constancia de Diputado Local, decisión fue asunto de leyes, no contra el PT refirió

-El ex dirigente priísta estuvo acompañado del Presidente del CDE del PRI Eviel Pérez Magaña y Diptuados Locales Electos



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles Eduardo Rojas Zavaleta recibió su constancia que lo acredita como Diputado Local Electo por el principio de Representación Proporcional (Plurinominal), esto luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quitara un espacio al Partido del Trabajo (PT).



Entrevista luego de recibir su constancia, Lalo Rojas comentó que la decisión que tomó el Tribunal no es en contra del PT, sino que se trató de un asunto de respetar y hacer valer las leyes y reglamentos en materia electoral, por lo que se tomó en cuenta la cantidad de votos que tuvo cada partido en la elección del pasado 6 de junio y con base en ello se dio esta resolución.



Al momento de recibir su constancia, el ex dirigente del PRI en Oaxaca, dijo que los órganos electorales como el INE, el IEEPCO y los Tribunales, son instancias que dan certeza y proyección y seguridad a los procesos democráticos en los que la ciudadanía elige a sus gobernantes y representantes populares.



Asimismo agradeció el respaldo de la dirigencia nacional y estatal del PRI, para que se lograra tener un espacio más en la próxima legislatura local, que entrará en funciones el próximo 13 de noviembre, también reconoció el apoyo de hombres, mujeres y jóvenes priístas que salieron a promocionar el voto y así ser la segunda fuerza política en la entidad.



Es importante mencionar que la dirigencia estatal del PT manifestó que esta decisión afecta a la democracia, en ese sentido el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña, dijo respetar la opinión de ese instituto político y que esta determinación es una oportunidad para hacer valer los derechos de las oaxaqueñas y oaxaqueños.



Sobre el tema de la posible conformación de la alianza electoral con el PAN y el PRD, Pérez Magaña dijo que se están haciendo los esfuerzos necesarios para lograr crear esta alianza, esto a pesar que la dirigencia del partido del sol azteca ha dicho que no harían una coalición con el Partido Revolucionario Institucional.

