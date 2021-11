Quieren maratón de ventas en el Mercado Central de Tuxtepec el resto del año

-La temporada de los fieles difuntos los locatarios lograron un repunte significativo de ventas, gracias a la población que acudió a este lugar a surtirse para la festividad y esperan siga así

Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Para los locatarios del mercado Central de Tuxtepec las tradiciones por “Día de Muertos” fue favorable y lograron un incremento en sus ventas en comparación a días ordinarios.



“Gracias a dios tuvimos un repunte de ventas en esta temporada de día de muertos”, señaló el presidente del mercado Central, Daniel Santinelli, en alivio a la mala racha que los comerciantes pasaron por un largo periodo debido a la pandemia de Covid-19.



El representante de los locatario explicó que durante estas fechas y con la buena organización de los locatarios se logró obtener un mayor ingreso económico.



Durante una asamblea de comerciantes, se acordó en reabrir al 100 por ciento los locales de este mercado, ya que suele verse triste y vacío por las más de veinte cortinas cerradas que dejó a su paso la pandemia, además de haber cobrado la vida de tres locatarios.



Sin embargo, a lo largo de una semana ya han abierto diez locales más, faltando únicamente 15 comercios en volver a iniciar operaciones para que se reciba un diciembre con todos los comercios ofreciendo la gran variedad de artículos de consumo local y de la mejor de calidad.



La estrategia de utilizar el espacio del estacionamiento para colocar diferentes negocios alternándose cada fin de semana, es una propuesta que seguirá en pie para lograr que los locatarios incrementen sus ventas además de que en muchas ocasiones este espacio es ocupado por las personas y ni siquiera consumen algo del mercado.



Daniel Santinelli agregó que estas próximas fechas decembrinas se espera que se conserve esa afluencia de personas, por lo que al colocarse en la parte de afuera del mercado seguirá siendo un atractivo para los visitantes y ciudadanos, enfatizando que no se afectara la vialidad ni el paso de peatones.

