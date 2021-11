Presenta red médica de Oaxaca 33.8 % de ocupación de camas para COVID-19

-Seis hospitales al 100% de ocupación, 140 personas hospitalizadas, una más que ayer

-Notifica sector Salud siete muertes más, van 5 mil 472;la pandemia activa se concentra en 328 pacientes

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron este martes que la ocupación de camas para la atención de pacientes con COVID-19 es de 33.8%, se mantiene el mismo margen que ayer lunes.

Mientras que, por Jurisdicciones Sanitarias, Valles Centrales concentra el 32.2%, Istmo 37.6%, Tuxtepec 52.9%, Mixteca 28.6%, Costa 33.3% y Sierra se encuentra en 0%.

En tanto, este día se cuantificaron seis hospitales que trabajan al límite de su capacidad; asimismo, en las últimas 24 horas se notificó el ingreso de una persona a la red médica, para un total de 140 pacientes hospitalizados.

La institución precisó que la cifra de muertes por coronavirus en Oaxaca ascendió este 2 de noviembre a 5 mil 472, luego de que se registraron siete nuevos decesos, así como 81 mil 631 casos acumulados, 64 más que el corte de ayer.

En el reporte técnico diario, la dependencia además precisó que la pandemia activa está conformada por 328 casos de personas que presentaron síntomas del SARS-CoV-2 en los últimos 14 días, y por lo tanto pueden transmitir el virus, principalmente en Valles Centrales con 219 contagios, Tuxtepec con 33, Istmo con 29, Mixteca con 21, Costa con 20 y Sierra con seis.

Señaló que las localidades con el mayor número de casos nuevos en esta jornada son: Oaxaca de Juárez con 20 contagios, así como la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y Villa de Zaachila con cuatro cada uno; además de San Juan Bautista Tuxtepec con tres y Santa Cruz Xoxocotlán con el mismo número, el resto dos y un contagio. Dando total de 29 municipios con notificaciones en las últimas 24 horas.

Las cifras estatales de casos positivos y defunciones se encuentran de la siguiente manera: Valles Centrales con 49 mil 599 confirmados y dos mil 433 decesos; Istmo 11 mil 649 confirmados y mil 185 muertes; Tuxtepec cinco mil 476 confirmados y 544 fallecimientos; Costa cinco mil 767 confirmados y 462 pérdida de vidas; Mixteca seis mil 274 confirmados y 558 decesos, Sierra dos mil 866 confirmados y 290 víctimas.

En este sentido, la institución reitera el llamado a quienes presenten síntomas de alarma por COVID-19 como: dificultad para respirar, pulso y respiraciones aceleradas, fiebre que no se quita, dolor en el pecho o el tórax, deben solicitar atención médica oportuna o llamar al número de emergencia 911, para evitar complicaciones.

Conjuntamente, añadió la importancia de seguir implementando las acciones de higiene y protección para lograr reducir los contagios en la entidad, y avanzar hacia la nueva normalidad.

