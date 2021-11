Oaxaca sede del arranque de la edición 26 del Festival Ambulante

-Uno de los documentales es protagonizado por una actriz oaxaqueña originaria de Miahuatlán



-Los filmes son hablados en 15 lenguas, 7 de ellas son lenguas originarias de México



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El estado de Oaxaca fue sede del arranque de la decimosexta edición del Festival Ambulante 2021, que estará en otros estados como Veracruz, Michoacán, Aguascalientes y la Ciudad de México, estas actividades se llevarán a cabo del 3 de noviembre al 5 de diciembre de este año.



Megan Monsour, quien es Codirectora de Programación del Festival, mencionó que en esta ocasión se proyectarán películas relacionadas con temas como la labor de defensores de derechos humanos, defensa del territorio, justicia climática, entre otros temas, este miércoles el festival da inicio con la proyección del documental: Una Película de Policías de Alonso Ruizpalacios, misma que se proyectará en cinépolis a las 8 de la noche.



El documental trata sobre las contradicciones y complejidades que existen en las instituciones policiacas del país, esta cinta dijo Megan Monsour, se ha proyectado en otros festivales como el de Berlín y San Sebastián, es importante mencionar que este documental participa Mónica del Carmen, originaria del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz y que además es la protagonista del filme.



El festival estará en Oaxaca del 3 al 7 de noviembre, en Veracruz del 10 al 14 de noviembre, en Aguascalientes se llevará a cabo del 17 al 21 de este mismo mes, del 24 al 27 de noviembre la sede será Michoacán y en la Ciudad de México del 1 al 5 de diciembre, asimismo se realizará una versión virtual del festival del 6 al 15 de diciembre.



En el festival se han proyectado 47 películas, 21 largometrajes, 26 cortometrajes, 2 estrenos mundiales y 3 estrenos nacionales, mismos que se han producido en 14 países, entre los que se encuentran Georgia, India, México, Paraguay, Estados Unidos y Brasil por mencionar algunos, estos filmes están hablados en 15 lenguas, entre ellos 7 lenguas originarias de México.

