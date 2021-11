Llama INE a actualizar credencial con terminación 2021

-Para todo tramite, se requiere de una cita



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital del INE en Tuxtepec, Roberto Granillo Ayala, dio a conocer que en estos momentos siguen atendiendo mediante citas en el módulo, por lo que llamó a los ciudadanos que deseen actualizar su credencial que está por vencer para que la actualicen.



Explicó que las identificaciones con terminación 2021 van a vencer en el mes de diciembre, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a agendar su cita, ya que no están atendiendo a quien no esté citado, además que debido a que pronto vencerán estas credenciales, durante este mes de noviembre ya no hay citas.



Así mismo, dijo que será el 31 de enero el último día que se realiza todo tipo de trámite y solo harán reposiciones, ya que se avecina un proceso electoral en el estado.



Por esta situación agregó que los jóvenes de 17 años y que cumplan 18 años hasta el 5 de julio, pueden tramitar la credencial y tienen como plazo hasta el 31 de enero para realizar el trámite así participe votando.



El Vocal, puntualizó que al día realizan alrededor de 240 tramites diarios, y en todos se siguen las medidas de sanidad, por lo que reiteró el llamado a los ciudadanos de que en la parte exterior del módulo no se aglomeren y que haya la sana distancia, además de que porten el cubrebocas, ya que aseguró que en el interior sí aplican todas las medidas.

FOTO: Archivo

