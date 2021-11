Fortalece IEEPO la educación inclusiva, con equidad y entornos saludables en comunidades indígenas

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, acompañado de la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, Nallely Hernández García, entregaron mobiliario escolar en Santa María Zacatepec, Putla.

Santa María Zacatepec, Oax. 2 de noviembre de 2021.- En la tierra de tacuates, Santa María Zacatepec, Putla Villa de Guerrero, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal acompañado de la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Nallely Hernández García, continuó los recorridos de capacitación para el regreso seguro a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022.

Así también, se realizó la entrega de mobiliario y equipo, en esta ocasión a 31 escuelas de nivel básico de esta comunidad indígena y de los municipios de San Juan Cacahuatepec, Santa María Ipalapa, San Pedro Amuzgos, Santa Cruz Itundujia y Mesones Hidalgo, en beneficio de dos mil 597 estudiantes y 201 maestras y maestros, con una inversión de 1.8 millones de pesos.

Ambos servidores públicos, destacaron que en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se fortalece el trabajo en unidad con el magisterio, autoridades municipales, madres y padres de familia para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad con la entrega de equipamiento escolar y mejores servicios.

El Director General del IEEPO, puntualizó que en Oaxaca tres mil 700 escuelas públicas y 600 privadas que se encuentran en clases semipresenciales, sin que hasta el momento se hayan registrado contagios por COVID-19, por lo cual reconoció la labor y compromiso en este tema de maestras, maestros, madres y padres de familia.

Ante la presidenta municipal de Santa María Zacatepec, Rosa López Lucas y del presidente municipal electo de dicho municipio, Denis Guzmán Peláez, autoridades municipales en funciones y electas, representantes de bienes comunales y de comités de madres y padres de familia, reiteró que el consenso unánime para un regreso a las aulas debe establecerse con diálogo, acuerdos y atención a las características de cada zona. “Tenemos que estar de acuerdo todos”, enfatizó.

Por su parte, la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, quien es originaria de esta comunidad indígena que conserva como lengua materna el tacuate y su vestimenta de manta con bordados de animales en miniatura, resaltó que la educación es la herramienta más poderosa y la única manera en que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan salir adelante y alcanzar sus sueños.

También, el fin de semana, el Director General del IEEPO estuvo en la agencia municipal de San Felipe del Agua, de la ciudad capital, donde realizó la entrega de mobiliario y equipo como computadoras, paquetes didácticos, malla, archiveros, pintura y banda de guerra, entre otros, a dos planteles educativos en beneficio de 344 alumnos.

