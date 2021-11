Dictan prisión preventiva a Lozoya, juez le revoca medida cautelar

-La FGR informó que tomó la decisión ya que existe la posibilidad de que se pueda dar a la fuga



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de los señalamientos, críticas y cuestionamientos sobre la forma en que el ex Director de PEMEX Emilio Lozoya se pasea y cena en restaurantes de lujo, a pesar de estar sometido a investigación, este miércoles un juez le dictó prisión preventiva, ya que señaló que existe la posibilidad de que se pueda dar a la fuga.



Fue un Juez de Control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, quien determinó dictar la prisión preventiva, luego de esta resolución, Emilio Lozoya tuvo su primera audiencia presencial en el penal federal, ya que Lozoya está siendo investigado en el caso Odebrech, asimismo la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el cierre de la investigación complementaria.



En la audiencia Emilio Lozoya se declaró inocente de los cargos que se le imputan, además refirió que está llegando a un acuerdo con las autoridades para reparar el daño cometido en el caso Odebrech, del cual dijo, no tiene responsabilidad alguna, a pesar de esto la FGR pidió dejar sin efectos el criterio de oportunidad, el cual le permitía la ex Director de Pemex seguir el proceso en libertad condicional.



Luego de la audiencia, el juez Artemio Zúñiga le otorgó un mes de prórroga a Emilio Lozoya para que aporte pruebas que puedan comprobar su inocencia en el caso, dicha prórroga vencerá el próximo 3 de diciembre, además la FGR mencionó que pidió el cierre de la investigación complementaria, toda vez que los documentos que señala la defensa ya forman parte de la carpeta de investigación.



Tras darse a conocer esta información, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal Santiago Nieto, publicó en su cuenta de twitter que la dependencia a su cargo participa en la audiencia del caso Odebrech, en la que se suma a la postura de la Fiscalía General de la República de revocar la medida cautelar a Emilio Lozoya y que sea sustituida por prisión preventiva.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario