Comerciantes ponen fecha límite para entrega de obra de Agua Potable en Tuxtepec

-Aún falta la intervención de la avenida 5 de mayo, pero ante las próximas fiestas navideñas los comerciantes no darán pie a que se cierren calles en esta temporada.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Cansados de tantas afectaciones que la obra de rehabilitación de agua potable ha ocasionado en el comercio del centro de Tuxtepec, el sector comerciante determinó dar como plazo para la entrega el próximo 1 de diciembre, pues no están dispuestos a que las calles se reparen durante el último mes del año.

Así lo confirmó el Concejal de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec (CANACO), Daniel Santinelli y quien ha intervenido en los últimos conflictos entre los comerciantes de la avenida Libertad y trabajadores de la constructora responsable, a cargo de la Comisión Estatal de Agua.

Cabe mencionar que si de por si la movilidad por el centro de la ciudad ya es bastante complicada, con calles rotas por hundimientos y la misma construcción, la situación se complicaría sobre la avenida 5 de Mayo, una de las calles de mayor circulación vial y de establecimientos.

Por este motivo, los vendedores acordaron que no permitirán que la obra, programada a entregar entre finales de diciembre o enero, se prolongue más tiempo y afecte las ventas navideñas, pues son fechas en las que se esperan incrementos económicos.

Daniel Santinelli comentó que se entablarán mesas de dialogo con los comerciantes y presidentes de colonia que convergen con la avenida 5 de mayo, para que en conjunto ejerzan presión a la constructora y autoridades correspondientes.

Los comerciantes esperan que en esta última fase se trabajen de manera organizada y eficiente para que sea entregada sin contratiempos, ya que el ingreso de aguinaldos y prestaciones en estos próximos días es una oportunidad para todos los comerciantes.

El dialogo y la buena comunicación deberán ser las vías por las que se trabaje coordinadamente esta última etapa de la introducción de la tubería de agua potable de la ciudad y con eso, evitar dañar más a la población con los cierres que la obra implica.

