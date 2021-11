Arriban a la Cuenca más de 17 mil dosis contra la influenza; priorizarán grupos vulnerables

-Posteriormente arribarán más vacunas para el resto de la población



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles inició la campaña de vacunación contra la influenza en la región de la Cuenca del Papaloapan, en donde pretenden aplicar alrededor de 17, 400 dosis, priorizando a los grupos vulnerables.



La Responsable del programa de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Angélica Cortés Gómez, informó que estas dosis que arribaron son solo una parte de las vacunas que se van a distribuir durante la temporada invernal, y las estarán aplicando en dos módulos que habrá en el municipio de Tuxtepec que son en el parque Juárez y en la terminal del ADO.



Los dos módulos estarán durante este miércoles, jueves y viernes, y el sábado estarán aplicando las vacunas en el puesto de vacunación ubicado en la avenida Roberto Colorado, y posteriormente las brigadas acudirán casa por casa, para llegare a más población.



Debido a que solo arribó una parte de las dosis, se estarán priorizando a los adultos mayores, así como a los menores de edad, personas con enfermedades cardiacas, así como las mujeres embarazadas, y en el caso de los niños deben de presentar su cartilla ya que además se les complementará su esquema de vacunación, en el caso de los adultos si no tienen cartilla, se les entregará un comprobante de vacunación.



La responsable del programa invitó a la población a vacunarse para y no padecer de esta enfermedad, durante la temporada invernal.

