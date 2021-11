A un año, continúa sin resolverse desvío de camino en Santa María Mixistlán

-Los habitantes denuncian que el edil cambió de manera arbitraria el trazo de la carretera.

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

Santa María Mixistlán, Oaxaca.- Está por cumplirse un año de que habitantes de la comunidad de Santa María Mixistlán iniciaron una serie de protestas para denunciar que el Presidente Municipal de Mixistlán de la Reforma Juan Antonio Díaz, no les entregaba los recursos del ramo general 33 y 28, aunque semanas después su inconformidad cambió.

Ahora lo que señalan es que el edil cambió de manera arbitraria el camino que comunica a la cabecera municipal, que forma parte del programa de pavimentación de 300 carreteras en el estado de Oaxaca, el camino original debía pasar por la comunidad de Santa María Mixistlán y el edil lo desvió hacia la comunidad de Santo Domingo Albarradas.

Con esta modificación, el tramo a pavimentar será de 37 kilómetros y no de 15 kilómetros como estaba el proyecto original, en su momento los inconformes dijeron que en diciembre de 2020 se informó de esta situación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quienes dijeron, no les dio ninguna respuesta a su demanda.

Y es que de acuerdo a la ubicación que tiene la aplicación “Google maps”, la pavimentación a Mixistlán de la Reforma debería ser a la carretera federal 179, que es la que comunica a la región de los valles centrales con la zona Mixe, con el cambio que hizo el edil hacia Santo Domingo Albarradas, no se entroncaría con ninguna carretera federal, incluso la aplicación no muestra ningún camino directo entre MIxistlán de la Reforma y Santo Domingo Albarradas.

En su momento el presidente municipal justificó el cambio por medio de gestiones que realizó de manera particular ante la SCT y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI, fue el 14 de diciembre cuando los habitantes se manifestaron en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ahí denunciaron por primera vez esta acción arbitraria del Presidente Juan Antonio Díaz.

Es importante mencionar que esta situación se la dieron a conocer al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en una visita que realizó a la entidad, en esa ocasión se manifestaron en el crucero del aeropuerto, también instalaron un campamento y huelga de hambre en el zócalo capitalino.

