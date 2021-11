Recibió Oaxaca a 226 taekwondoínes de 28 estados del país

-Del 29 al 31 de octubre se llevó a cabo el Preselectivo Nacional de Adultos de Taekwondo, rumbo al Campeonato Mundial de 2022.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 01 de noviembre de 2021.- Culminó en el Complejo Deportivo “Hermanos Flores Magón” el Preselectivo Nacional de Adultos convocado por la Federación Mexicana de Taekwondo, arribando a las instalaciones desde el 29 de octubre con la realización de pruebas antígenos y pesaje previo a entrar a competencia los días 30 y 31 de octubre.

En el primer día de competencia Oaxaca tuvo a sus primeros representantes, Gael Comonfort García, Alejandro Cruz Santiago, Fátima Zárate Martínez y Naomi Vásquez Trinidad, quienes se enfrentaron con los estados de Jalisco, Querétaro, Chihuahua y Chiapas; siendo el mas avanzado Gael Comonfort García, quedando en cuarto lugar de la categoría – 63 kg.

Para finalizar el primer día de competencia, quedaron definidos los primeros ocho taekwondoínes, quienes fueron: Patricia Castañeda, Melissa Castillo, Carolina Zenteno, Karla Lucia Pérez, César Rodríguez, Leonardo Gómez, Rubén Nava y Bryan Salazar, que trabajarán en el proceso rumbo al Campeonato Mundial del próximo año.

Para el segundo día de competencia, se llevó a cabo la inauguración, en donde estuvo presente la directora del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze; el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, Fernando Morales Cabrera.

Así como el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González y la Selección que irá a los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia; Angie Jaqueline Venegas Rodríguez, Leslie Xcaret Soltero García, Paloma García Moctezuma, Juan José Patrón Pineda y Juan Pablo Esquivel Ramírez.

La participación oaxaqueña se hizo presente en el segundo día con la participación de Carlos Matadamas Silva, Narmi Cruz Pérez, Liz Pineda López, Alejandra Vásquez Bolaños y Aylin González, quienes se enfrentaron a los estados de Guanajuato, Quéretaro, Chihuahua, Chiapas y Quintana Roo.

Cerrando el día con la selección de los 16 taekwondoínes, quienes darán inicio a su preparación con el campamento que se dará en las instalaciones del Complejo Deportivo “Hermanos Flores Magón” del 1 al 6 de noviembre.

Comentarios

