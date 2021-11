Oaxaca de Juárez contará con un gobierno fuerte, incluyente y respetuoso de los derechos políticos y laborales de las mujeres: Martínez Neri

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como parte de la plenaria de conclusiones de los foros ciudadanos-coordinada por el Mtro. Isidoro Yescas Martínez-, el presidente municipal electo por el municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, destacó la participación de todos los actores políticos en los 22 foros realizados, correspondientes a diez temas que se constituirán en los ejes programáticos del Plan Municipal de Desarrollo.

Ante la presencia de diputados locales, federales, concejales electos y en funciones, así como ciudadanía en general, Martínez Neri señaló que se presentaron un total de 112 ponencias, con diagnósticos y propuestas puntuales, sobre cada uno de los temas generales y específicos considerados en la convocatoria pública.

Al referirse a las múltiples propuestas y comentarios recabados, destacó aquellas que señalan la activa participación ciudadana en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas de la nueva administración municipal y la exigencia de honradez, eficacia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos municipales. Todo ello en la línea de combatir la corrupción en todas sus expresiones. Este es un problema que tenemos que erradicar de manera radical, enfatizó Martínez Neri.

Asimismo, dijo que existe el reto de recuperar la credibilidad y el respeto ciudadano hacia sus autoridades municipales, atendiendo y resolviendo problemas urgentes como el bacheo de calles, el crecimiento de la economía informal y el ambulantaje, el desorden e inseguridad en el mercado de abasto, la recolección de basura, la inseguridad de sus calles y hogares y la reactivación económica del municipio, además de rescatar el Centro Histórico y fomentar un turismo más cercano a las necesidades de los oaxaqueños.

También, enfatizó, se hizo un llamado para resolver los conflictos sociales y políticos del municipio por la vía del diálogo y la negociación, así como el de hermanarnos con otras ciudades del país y del mundo, para intercambiar experiencias exitosas en materia cultural, construcción de ciudadanía y gobiernos abiertos.

Por último, el futuro edil municipal se mostró alegre y destacó que, con su equipo, tiene la convicción de trabajar en unidad para corresponder a la confianza ciudadana. “Sabemos que los retos son mayúsculos; pero confiamos en nuestras propias capacidades y, sobre todo, en el acompañamiento de la ciudadanía, sin la que nada sería posible”, concluyó.

