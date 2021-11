Llama SSO a fortalecer las medidas de protección contra COVID-19

-Del 24 al 30 de octubre, se registró un acumulado de 81 mil 433 casos confirmados y 45 decesos

-En esta semana se aplicaron más de 100 mil vacunas contra la pandemia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. de 31 de octubre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron este domingo que con base en el “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19” emitido por el Gobierno Federal, Oaxaca permanecerá del lunes 1 de noviembre hasta el domingo 14 de este mismo mes en color verde.

En representación del Secretario de Salud en la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, aseveró que aunque el riesgo de contagio es bajo, la población debe seguir aplicando con disciplina todas las medidas de prevención, como: el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón, estornudar o toser con el ángulo interno del codo, evitar acudir a eventos masivos y reuniones en lugares cerrados o con poca ventilación.

Señaló, que el Coronavirus es altamente contagioso y de no seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias puede haber un incremento de casos activos y hospitalizaciones, “ello implicaría imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y a la economía de la entidad”, advirtió.

La funcionaria explicó que, durante el período comprendido del 24 al 30 de octubre, el territorio oaxaqueño registró un acumulado de 81 mil 433 casos confirmados de COVID-19, observando un descenso con respecto a la semana anterior, pasando de mil 069 casos a 408 reportes esta semana.

En tanto, el promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones por esta patología respiratoria fue de 34.1%. Asimismo, lamentó la defunción de 45 personas a causa de la pandemia, en este mismo periodo.

Puntualizó que durante los últimos siete días se aplicaron 96 mil 010 dosis de la farmacéutica AstraZeneca a población de 18 a 39 años, ello siguiendo la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México.

De igual forma se suministraron cuatro mil 692 dosis del biológico Pfizer-BioNTech, de las cuales mil 117 fueron aplicadas a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades específicas y 197 a menores en ese mismo rango de edad quienes cuentan con un amparo, el resto, fueron primeras inmunizaciones a población mayor de 18 años de edad.

“Para mitigar y contener la expansión de este virus, como sociedad debemos colaborar. Celebremos con responsabilidad la festividad por el Día de Muertos, prioricemos la salud y la vida, esto conlleva a respetar las normas y las medidas de seguridad. Solo así, podremos seguir avanzando de manera gradual hacia la nueva normalidad”, destacó Nakamura López.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario