Emplazan a municipios a crear Procuradurías Municipales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

San Raymundo Jalpan Oax. 01 de noviembre de 2021.- La Cámara de Diputadas y Diputados locales emplazó a los ayuntamientos de Oaxaca, a crear sus Procuradurías Municipales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La tarea de estos organismos consistirá en brindar, desde el nivel de gobierno más cercano a la población, atención a este grupo de personas, cuando se encuentren en situaciones de riesgos y que vulneren sus derechos. También, que coadyuven eficientemente a la Procuraduría Estatal en la materia

De esta manera el Parlamento oaxaqueño busca hacer efectivo el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, así como su promoción, ejercicio, respeto y protección plena.

La reforma a los artículos 43 y 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, también establece que cada instancia contará con sus equipos multidisciplinarios, que consiste en una persona profesionista en derecho, en psicología, así como del área de trabajo social.

En su Artículo Transitorio Segundo, otorga a los ayuntamientos un plazo de 90 días, una vez publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, para que realicen la instalación y designación de quien encabece la Procuraduría.

La iniciativa de reforma fue impulsada por la representante popular, Hilda Graciela Pérez Luis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y dictaminada por la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.

