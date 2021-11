14 personas siguen hospitalizadas, tras explosión de toma clandestina de gas en Puebla

-El saldo final de la explosión de un ducto de gas en el municipio de Puebla fue de un muerto, 17 heridos- de los cuales 14 siguen hospitalizados-, 184 viviendas con daños y la evacuación de más de dos mil afectados.

EL UNIVERSAL

Autoridades de los tres niveles de gobierno, reportaron que a las 4:53 horas de la mañana de este lunes, quedó inhabilitada la toma clandestina que provocó la fuga y explosión en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y Pemex, declaró concluidos los trabajos.

Con recorridos a pie y vía satelital, se detectaron 184 viviendas con daños, desde graves hasta leves, en las cuales el gobierno estatal intervendrá para ayudar a los afectados.

Se establecieron tres zonas de censos por afectaciones, la primera de ellas la llamada roja de 9 mil 800 metros cuadrados con 45 viviendas colapsadas o con daño severo.

La segunda la zona naranja con 28 mil metros cuadrados y 32 viviendas con daño moderado y una tercera con 107 viviendas con daños menores.

El sector salud de Puebla, reportó que en total tuvo 17 ingresos de personas heridas por la explosión, de los cuales tres fueron dados de alta por presentar quemaduras de primero y segundo grado equiparables con exposición solar.

En distintos hospitales siguen internados 14 heridos, de los cuales ocho se encuentran muy graves debido a las quemaduras de segundo y tercer grado.

En la zona afectada operaron mil 160 efectivos policiales, federales y del Ejército mexicano y trabajaron nueve binomios especializados en búsqueda y rescate.

Las autoridades ministeriales tienen bajo su resguardo la llamada zona cero para diligencias periciales y deslindar responsabilidades.

Y en las próximas horas, de manera conjunta con vecinos, ingresará maquinaria para iniciar el retiro de escombros de la zona siniestrada.





Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario