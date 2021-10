Restringen suministro de agua potable en colonias norte de Tuxtepec, debido a fallas del pozo “Granada”

-Colonias como La Grajales, el Castillo y la colonia Oaxaca se quedarán si servicio en los próximos días.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El director de agua potable Carlos Camarilla Prieto informó que continúa presentando fallas en la Red del suministro de agua potable en las colonias de la región norte de Tuxtepec lo que ha generado la restricción del servicio en esos lugares.

Hasta el momento explicó, que las colonias afectadas por la falta del vital líquido son la colonia Oaxaca, El Castillo y la Grajales explicando que por esta situación se está revisando las fallas que actualmente está presentando el pozo “Granada”, sin embargo dijo que ya se está trabajando para que el servicio se normalice lo más pronto posible.

Reconoció que fue la falta de mantenimiento, lo que ocasionó esta falla y que dejará sin servicios a las mencionadas colonias en los próximos días, por lo que mencionó que ya se está trabajando para poder reactivar este servicio una vez que se les cambie las piezas afectadas.

Por otro lado, en lo que respecta a la situación de inundaciones que vive el primer cuadro de la ciudad, Camarillo Prieto explicó que además de la basura que existe en las calles la ciudad cuenta con un alcantarillado mixto que descarga las aguas negras y pluviales, lo que genera un desabasto en el desfogue y el agua de las lluvias busque otra salida, una situación que se ve complicado de darle una solución debido al diámetro con el que cuentan las alcantarillas de esta ciudad.

Aunado a esta situación el director de agua potable en Tuxtepec, comentó que se han detectado alrededor de 20 fugas de agua potable, por donde se realizan los trabajos de introducción de tuberías por parte del gobierno Estatal y reconoció que esta situación, se da debido al estado de los materiales por el paso del tiempo, sin embargo dijo que es una buena oportunidad para darle mantenimiento ahora que en esas calles se le esta poniendo la red de agua.

Por último indicó que su dirección seguirá trabajando hasta el último día de esta administración, pues recalcó que este servicio requiere de atención los 365 días del año, por lo que espera entregar buenas cuentas a la próxima administración.

