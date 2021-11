Otra vez habitantes de Chiltepec bloquearon carretera para exigir obra

-Los comuneros inconformes de San Isidro Naranjal aprovecharon el momento para presionar a las autoridades a que les entregue sus recursos ante de que termine el año.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más y por varias horas, la carretera federal 175 fue bloqueada pero ahora por habitantes de la comunidad de San Isidro Naranjal en el municipio de San José Chiltepec, en la Cuenca del Papaloapan.

Sin importar que sea una fecha festiva donde debido al puente vacacional, el tráfico era constante en la mencionada carretera, sin embargo eso no fue motivo para que los inconformes tomaran esa medida para exigir sus recursos debido a que la actual administración, se le acortaba el tiempo para cumplir con su obra prioritaria.

Este grupo de inconformes que fue encabezado por el Comisriado Ejidal, decidieron bloquear en el puente de Arroyo Choapam la altura del kilómetro 15, aprovechando el movimiento ocasionado por el día de los muertos decidieron actuar para que las autoridades municipales y Estatales voltearan a verlos y así, presionar al presidente municipal a que cumpla con el recurso para culminar su obra prioritaria, pues aseguran que les corresponde 2 millones de pesos.

Fuentes cercanas aseguran que conforme pasaba el tiempo la situación se hizo más tensa, al no llegar a ningún acuerdo a pesar de que Martin García ya les había informado que la obra continúa mañana, por lo que el mismo Edil decidió trasladarse hasta la mencionada comunidad para continuar el diálogo y así pudiera quedar la carretera libre, situación que se logró por esta decisión.

Más tarde hizo presencia la SEGEGO para establecer la mesa de diálogo y llegar a un acuerdo para que la carretera fuera liberada, algo que se logró alrededor de las 5 y media de la tarde, hora en que de nueva cuenta los vehículos varados comenzaron a moverse ante la liberación de este acceso.

En redes sociales los afectados se mostraron indignados por estos hechos, siendo una fecha tan importante para socializar con la familia debido a este puente, por lo que esperan que las autoridades tomen en serio cartas en el asunto para ya no seguir siendo rehenes de conflictos a los que son ajenos, pero que los afectan directamente.

