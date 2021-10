Oaxaca sumó una medalla en los Juegos Nacionales de surfing

-La delegación de Jalisco dominó la competencia y se llevó ocho medallas en el cierre del surfing con la modalidad súper rice.

Comunicado

Puerto Escondido, Oax. 30 de octubre de 2021.– El surfista Carlos Anres Gross le dio la última medalla a Oaxaca, al quedar en el tercer lugar de la categoría 17-19 en el súper rice, tras un recorrido de 12 kilómetros equivalentes a cuatro vueltas al circuito que dominó Kevin Alfredo García, de Jalisco y César Tovar de Nayarit.

En el último día de actividades, se repartieron doce medallas, de las cuales Jalisco se quedó con tres de oro, mismo número de platas y par de bronces, dejando a Nuevo León con un oro, y un bronce, seguidos por la plata de Nayarit y el bronce para Oaxaca.

En la división sub 16 que recorrió 9 kilómetros al circuito, Jalisco se llevó todas las medallas con el primer lugar de Alex Ostrovski, seguido por Daniela García y Brisa Vega, mientras que en la rama varonil los jaliscienses sumaron el oro de Juan Carlos Gutiérrez y la plata de Alí Gómez, dejando el tercer sitio a Saúl Alvarado de Nuevo León.

La categoría 17-19 fue la más reñida y de mayor resistencia, ya que recorrieron 12 kilómetros al circuito, equivalente a cuatro vueltas. En esta división el primer lugar de la rama femenil fue para Zaira Olivares, de Nuevo León, quien dio la gran sorpresa para su estado, seguida por Andrea Pérez y Brenda Aguirre, ambas de Jalisco.

En la rama varonil, el dominio de principio a fin fue de Kevin García Rangel, de Jalisco, quien desde el arranque tomó la primera posición y ganó kilómetros conforme avanzó la competencia. El segundo lugar fue para César Tovar, de Nayarit y en tercer lugar, Carlos Gross, de Oaxaca.

Al final se realizó la premiación por Daniel González, subdirector de eventos deportivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); Montserrat Aragón Heinze, titular del Instituto de Cultura Física y Deporte (Incude Oaxaca) y Javier Cortés, regidor suplente de cultura y deportes de Santa María Colotepec.

