Continúa SSP0 implementando operativo especial “Todo Santos 2021”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de octubre de 2021.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de propios y visitantes durante la tradicional celebración de “Día de Muertos”, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) que encabeza Heliodoro Díaz Escárraga, mantiene desplegado el operativo especial “Todo Santos 2021”.

Por lo anterior, las fuerzas estatales de seguridad coadyuvan con las corporaciones policiales a nivel federal y municipal a través de la implementación de recorridos de seguridad y vigilancia en plazas, mercados, zonas turísticas, entre otros espacios. De igual forma, exhortan a la ciudadanía a tomar las medidas sanitarias pertinentes, a fin de prevenir e inhibir la propagación de contagios por la Covid-19.

Cabe señalar que en dicho despliegue la SSPO opera con todas sus áreas y corporaciones, a fin de garantizar el orden público en la entidad. Asimismo, deja a disposición de la ciudadanía en caso de que lo requieran, el Número de Emergencias 911 y Denuncia Anónima 089, mismos que operan las 24 horas, los 365 días del año.

