Congreso de Oaxaca aprueba Ley de Amnistía

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de octubre de 2021.- La LXIV Legislatura Local aprobó expedir la Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca, con la prioridad de hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente en contra de las mujeres.

Con esta nueva legislación, la cual consta de 11 artículos y tres transitorios, se establece que el recurso de amnistía será aplicable en favor de las personas que tengan el carácter de indiciadas, imputadas, procesadas o vinculadas a proceso, o se les haya dictado sentencia ante los tribunales del fuero común del Estado de Oaxaca.

Lo anterior siempre que no sea reincidente, respecto del delito por el que estén procesadas o sentenciadas, cometidas antes de la fecha de la entrada en vigor de esta ley.

En tanto, el Poder Ejecutivo Estatal deberá integrar una Comisión que coordine los actos para dar cumplimiento a la aplicación de este ordenamiento, en los casos que se considere que un hecho no encuadra dentro de los supuestos previstos.

La solicitud de amnistía será resuelta por la Comisión en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la presentación de la misma. Transcurrido el tiempo, sin que se notifique su determinación, se considerará resuelto en sentido negativo y los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables.

Dicha comisión estará integrada por los titulares de las secretarías General de Gobierno, de las Mujeres de Oaxaca y de Seguridad Pública, así como por la Fiscalía General del Estado y los congresistas que presidan las Comisiones Permanentes de Administración, de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso del Estado.

El instrumento jurídico podrá utilizarse por el delito de aborto o por delitos que busquen sancionar la comisión de la interrupción del embarazo, cuando se impute a la mujer que haya realizado el procedimiento, y a las y los médicos o parteras, familiares de la mujer, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la mujer que haya interrumpido su embarazo.

Respecto al delito de homicidio, solo se otorgará el derecho de amnistía a mujeres que hayan sufrido violencia de género, lo hubiesen cometido contra su agresor y que durante el proceso hayan alegado legítima defensa.

La Ley de Amnistía fue promovida por las diputadas Hilda Graciela Pérez Luis, Rocío Machuca Rojas, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Elisa Zepeda Lagunas, Laura Estrada Mauro, Gloria Sánchez López y Arcelia López Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, Elim Antonio Aquino, del Grupo de Mujeres Independiente, Aleida Serrano Rosado y Saúl Cruz Jiménez, de PT.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario