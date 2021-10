Realiza FGEO cateo en Valles Centrales; asegura drogas y detiene a una persona

-En otra acción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, un masculino identificado como M. A. L. G., fue vinculado a proceso por el delito de robo específico cometido en Santa Cruz Xoxocotlán.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de octubre de 2021.- Como parte de la estrategia de combate al narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) coordinó y ejecutó un cateo en jurisdicción de Tlacolula de Matamoros, región de Valles Centrales, logrando asegurar drogas y la detención una persona.

El operativo fue ejecutado por la Institución de procuración de justicia a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en un domicilio ubicado en inmediaciones de la agencia municipal de San Francisco Tanivet, perteneciente al referido municipio, dando así cumplimiento a la orden de cateo asentado en el cuadernillo de antecedentes 249/2021

Tras efectuar el cateo, Agentes Estatales de Investigación aseguraron drogas con características de marihuana y cristal. Así también se aseguraron plantas con características de marihuana, básculas grameras y teléfonos celulares.

Asimismo, se logró la detención de una persona del sexo masculino identificada como O. M. C., de 27 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió, junto con la droga y los objetos asegurados.

En otro hecho distinto, por el delito de robo específico equiparado cometido en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán, la FGEO obtuvo auto de vinculación a proceso y 2 meses para el cierre de investigación contra el masculino M. A. L. G., quien el 26 de octubre de 2021, probablemente conducía la motocicleta de la víctima, identificado como E. B. L., misma que contaba con incidente de reporte de robo, hechos asentados en la causa penal 1117/2021.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda en los hechos su firme compromiso de combatir con rigor a grupos delincuenciales que operan en las diversas regiones del estado y reitera su convicción con la sociedad de presentar ante la justicia a quien o quienes cometen acciones ilícitas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario