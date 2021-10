Pide comerciante de flores a Noé Ramírez, no cerrar panteones de Tuxtepec este día de muertos

´-Señala que de hacerlo les pegaría directamente a su economía, luego de las pérdidas registradas por cerca de 2 años debido al cierre del inmueble.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Comerciante de flores pide al presidente municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez no cerrar los cementerios, ya que de hacerlo les pega directamente a su economía, luego de que por casi 2 años permaneciera cerrado el lugar.

Es así como la comerciante Julia Ventura Muñoz, pidió al edil ser más comprensible con ellos, debido a la situación económica que atraviesa la ciudad, pues argumentó que ahora que apneas se están levantando les vuelve a cerrar el panteón, siendo que los próximos días 1 y 2 de Noviembre, serán los de mayor movimiento de personas debido a que es puente vacacional.

Y es que dijo que no solo son las ventas lo que le preocupa, sino que indicó que se necesita pagar los impuestos de renta y luz, considerando que durante mucho tiempo la situación ha esta difícil para ellos y ahora, les quitan la oportunidad de emparejar su situación en estas fechas que es la época donde más se venden sus productos.

Además de esta situación, señaló que están siendo hostigados por la misma policía, ya que manifiesta que han tratado de expandir su negocio para aprovechar la temporada, sin embargo no se les ha permitido ampliar este espacio para sacar todos sus productos.

De esta manera pidio al presidente Noé Ramírez Chávez prolongar el cierre del panteón hasta que terminen las festividades y así, poder recuperar las pérdidas registradas a lo largo de todo el año.

